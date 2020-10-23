أردوغان يشكك في جدوى إتفاق #جنيف بشأن وقف إطلاق النار في #ليبيا وإخراج المرتزقة على إعتباره إتفاق كأي إتفاق ويصف مستوى التمثيل فيه بـ ” المتدني ” . #المرصد ( مؤتمر صحفي )
أردوغان يشكك في جدوى إتفاق #جنيف بشأن وقف إطلاق النار في #ليبيا وإخراج المرتزقة على إعتباره إتفاق كأي إتفاق ويصف مستوى التمثيل فيه بـ ” المتدني ” . #المرصد ( مؤتمر صحفي )
متخلف عقليا فبمجرد موافقة مجلس الامن عليه وتشكيل مجلس رئاسى يعمل من سرت خارج ضغوط المليشيات وسيشرب اردوغان من البحر لان اى حل عسكرى سيعنى هلاك الاتراك على يد الجيش المصرى عند الخط الاحمر
اى اتفاق ترعاه قوة ردع دولية واقليمية سينجح فاردوغان كلب ترامب لا يتحرك الا باشارة منه والان الاشارة حمراء له وخضراء امام مصر
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