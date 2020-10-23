أردوغان يشكك في جدوى إتفاق #جنيف بشأن وقف إطلاق النار في #ليبيا وإخراج المرتزقة على إعتباره إتفاق كأي إتفاق ويصف مستوى التمثيل فيه بـ ” المتدني ” . #المرصد ( مؤتمر صحفي )