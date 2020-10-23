عن توقيع اتفاق وقف دائم للنار.. رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف:

-متى ما جلس العسكريون النظاميون الليبيون فلاشك أن الاتفاق هو الأمر المتوقع والمأمول، وهذا حصل سابقا في اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة منتصف مارس 2018، لكن تظل المخاوف أن يحدث ما حدث مع اتفاق القاهرة وأن ترفضه "الميلشيات" وأنقره وتعيق تنفيذه.

-بحسب طلب اللجنتين سيتحول اتفاق جنيف اليوم إلى قرار من مجلس الأمن، وعلى المجتمع الدولي أن يثبت إرادته لتفعيل الاتفاق، وأن يمنع إعاقته حتى لا يصبح كسابقاته من الترتيبات الأمنية التي لم تنفذ وصارت مجرد حبر على ورق.