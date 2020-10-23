ابوراص : الاتفاق منقوص مالم يشمل تشكيل محكمة عسكرية

قالت عضو مجلس النواب ربيعة ابوراص ان اتفاق 5+5 يعتبر منقوص طالما لم يشمل إنشاء محكمة محكمة عسكرية ولجنة تحقيقات تتألف من قضاه ووكلاء نيابة عسكريين من الجهتين وتحت إشراف دولي

وأضافت ابورس في تغريدة على حسابها الرسمي بفيسبوك ان تشكيل محكمة عسكرية سيحدد العقوبات على الأفراد العسكريين الذين أفسدوا دور المؤسسة العسكرية وساهموا بشكل مباشر في اندلاع الحروب وإعطاء الاوامر وجلب المرتزقة والسلاح وتدمير المدن وقتل الابرياء ونهب الثروات وقفل مصادر النفط وإشعال الفتنة بين ابناء الشعب الليبي وتجنيدهم للزج بهم في الحروب.