وزارة الخارجية المصرية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إلي

وزارة الخارجية المصرية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف اليوم ٢٣ الجاري، وتعرب عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي؛ وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.
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ليبيا مباشر
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