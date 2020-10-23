عضو مجلس النواب الموازي في طرابلس أيمن سيف النصر: الاتفاق على وقف إطلاق النار بد

عضو مجلس النواب الموازي في طرابلس أيمن سيف النصر: الاتفاق على وقف إطلاق النار بداية لبناء السلام في بلادي، التعويل على العملية السياسية في وضع ترتيبات إنهاء المرحلة الانتقالية (انتخابات وفق قاعدة دستورية) والوصول إلى معالجات وتسويات تسرِّع هذه الاستحقاقات، الضغط الشعبي والنخبوي يستدعي النضج والمثابرة دون تشتيت لتحقيق تطلعات الشعب في التغيير.