المبعوث الأممي السابق غسان سلامة عن تشكيك #أردوغان في إتفاق #جنيف : لقد حانت ساع

المبعوث الأممي السابق غسان سلامة عن تشكيك #أردوغان في إتفاق #جنيف : لقد حانت ساعة الحقيقية وعلى ومن يعارض من الخارج عليه قبول ما قبل به الليبيون أنفسهم . #ليبيا #المرصد