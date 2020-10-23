المبعوث الأممي السابق غسان سلامة عن تشكيك #أردوغان في إتفاق #جنيف : لقد حانت ساع

المبعوث الأممي السابق غسان سلامة عن تشكيك #أردوغان في إتفاق #جنيف : لقد حانت ساعة الحقيقية وعلى ومن يعارض من الخارج عليه قبول ما قبل به الليبيون أنفسهم . #ليبيا #المرصد
المبعوث الأممي السابق غسان سلامة عن تشكيك #أردوغان في إتفاق #جنيف : لقد حانت ساعة الحقيقية وعلى ومن يعارض من الخارج عليه قبول ما قبل به الليبيون أنفسهم . #ليبيا #المرصد
الكرة فى ملعب الليبين لاجهاص مؤامرة القوى الاستعمارية التى تدعى ان ليبيا ارث لهم بينما الشعب الليبى يريد ان يكون سيدا على ارضه وبحميها جيش وطنى من خيرة ابنائها وليس مثل نملة قطر حيث تحكمها اسرة موزه الكريهة فى حماية مرتزقة من الخارج
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