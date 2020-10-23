عن توقيع اتفاق وقف النار الدائم في ليبيا.. السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفت

عن توقيع اتفاق وقف النار الدائم في ليبيا.. السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفتشا: تهانينا لجميع الليبيين والبعثة الأممية على هذا الإنجاز الرائع والذي يظهر إرادة حقيقية من جميع الأطراف للحفاظ على سيادة ليبيا وتحقيق السلام الدائم والوحدة الوطنية. لا يزال هناك الكثير من العمل في الانتظار والذي سنقوم من أجله بدعم الليبيون وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
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ليبيا مباشر
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