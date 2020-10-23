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صنع الله : نعلن رفع القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف ليصل الإنتاج إلى م

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صنع الله : نعلن رفع القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف ليصل الإنتاج إلى مليون برميل يومي خلال 4 أسابيع لتغذية محطات #بنغازي بالغاز لكن عدم حصولنا على ميزانية كافية للصيانة يحول دون ذلك . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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