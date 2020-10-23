مجلس الدولة الإستشاري بعد تشكيك أردوغان : نحذر من خرق إتفاق وقف إطلاق النار ككل مرة وعدم الإلتزام ببنوده لأن ” القوات المتمردة ” لا تعترف بوجود مرتزقة بينها . #ليبيا #المرصد