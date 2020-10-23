مجلس الدولة الإستشاري بعد تشكيك أردوغان : نحذر من خرق إتفاق وقف إطلاق النار ككل مرة وعدم الإلتزام ببنوده لأن ” القوات المتمردة ” لا تعترف بوجود مرتزقة بينها . #ليبيا #المرصد
مجلس الدولة الإستشاري بعد تشكيك أردوغان : نحذر من خرق إتفاق وقف إطلاق النار ككل مرة وعدم الإلتزام ببنوده لأن ” القوات المتمردة ” لا تعترف بوجود مرتزقة بينها . #ليبيا #المرصد
السلام ليس فى مصلحة كلاب اردوغان الان لانها ستطيح بهم من السلطة وايضا الحرب ليست فى صالحهم لان الجيش الوطنى والقوى للداعمة له قادرة على الحسم .
اما الخوان فيتنفسون الكذب لتغطية خيبتهم فى الاستنجاد بالمرتزقة السوريين الذين راينا اسرى وقتلى منهم ولم نرى اى واحد من فاغنر المزعوم ولم نسمع من قبل عن مشاركة فاغنر فى تحرير درنة او بنغازى او الهلال النفطى مع الجيش الوطنى والدعم كان عربيا خالصا عموما مع نقل العاصمة الى سرت لن يكون هناك اى ضغوط على عمل الحكومة الجديدة من المليشيات الارهابية وسيتوقف الدعم المقدم لها حتى تنهار تماما ويتم حلها بدعم من الجيش الوطنى الموحد
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