تونس ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين وفدي اللجنة العسكرية ال

تونس ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جنيف، وتعتبره خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية الشاملة والدائمة، مجددة الاعراب عن استعدادها التام لضمان أفضل الظروف لانجاح منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه بداية شهر نوفمبر المقبل، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدائم في ليبيا الشقيقة.