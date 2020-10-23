أردوغان يغرد وحيدًا خارج سرب المرحبين .. مادة حاسمة تكشف سبب امتعاضه من إتفاق جن

أردوغان يغرد وحيدًا خارج سرب المرحبين .. مادة حاسمة تكشف سبب امتعاضه من إتفاق جنيف. #ليبيا #المرصد
أردوغان يغرد وحيدًا خارج سرب المرحبين .. مادة حاسمة تكشف سبب امتعاضه من إتفاق جنيف. #ليبيا #المرصد
الاتفاق بين الليبين سيتم تنفيذه رغم انفك بامعتوه لان السلطة الجديدة ستكون فى منطقة سيطرة الجيش الوطنى فى سرت وسيلتزم بما هو مطلوب منه وبالتالى سيكون بعيد عن شنبك صانع القرار والارض المحتلة ستحترق تحت اقدامكم بحرمان المليشيات من اى دعم
غنى ياوحيد ..غبى ياوحيد .فالعالم كله يدعم الاتفاق بين الليبيين ولا مستقبل لك فى ليبيا فالنفط بعيد عن شنبك وليبيا ليست ارثا لاحد بل دولة ذات سيادة وتعمل من اجل مصلحة شعبها وستسعيد الوديعة التى نهبتها بدون فوائد 4 سنوات
زعيم المعارضة التركى الذى فاز ببلدتى انقرة واسطنبول يقول على هذا المهبول انه يفكر بعقلية العصر الحجرى وقال عنه رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب العدالة والتنمية السابق احمد داود اوغلو ان اروغان فضح الاتراك بالخارج !!!
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