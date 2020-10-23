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السفارة الأمريكية في ليبيا: -الولايات المتحدة ترحب ترحيبا حارّا بوقف إطلاق النا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السفارة الأمريكية في ليبيا:
-الولايات المتحدة ترحب ترحيبا حارّا بوقف إطلاق النار الدائم في كامل ربوع البلاد والذي تم توقيعه خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف.
-هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق المصالح المشتركة لجميع الليبيين في خفض التصعيد والاستقرار ورحيل المقاتلين الأجانب.
-نهنّئ الطرفين على النتيجة الناجحة لمفاوضاتهما، كما نهنّئ الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز على دورها المحوري في تسهيل المحادثات.
-نحث الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية الآن على دعم تنفيذ الاتفاق بحسن نيّة.
-الإنجاز الذي تحقّق اليوم يمهّد الطريق لمزيد من التقدّم في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي سينطلق الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى حلّ دائم للصراع.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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