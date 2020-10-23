السفارة الأمريكية في ليبيا:
-الولايات المتحدة ترحب ترحيبا حارّا بوقف إطلاق النار الدائم في كامل ربوع البلاد والذي تم توقيعه خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف.
-هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق المصالح المشتركة لجميع الليبيين في خفض التصعيد والاستقرار ورحيل المقاتلين الأجانب.
-نهنّئ الطرفين على النتيجة الناجحة لمفاوضاتهما، كما نهنّئ الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز على دورها المحوري في تسهيل المحادثات.
-نحث الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية الآن على دعم تنفيذ الاتفاق بحسن نيّة.
-الإنجاز الذي تحقّق اليوم يمهّد الطريق لمزيد من التقدّم في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي سينطلق الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى حلّ دائم للصراع.
السفارة الأمريكية في ليبيا: -الولايات المتحدة ترحب ترحيبا حارّا بوقف إطلاق النا
السفارة الأمريكية في ليبيا:
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