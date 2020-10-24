المرعاش: أردوغان لا يريد حصول اتفاق ليبي ينهي الأزمة لأن ذلك يتعارض مع طموحاته. #ليبيا #المرصد
المرعاش: أردوغان لا يريد حصول اتفاق ليبي ينهي الأزمة لأن ذلك يتعارض مع طموحاته. #ليبيا #المرصد
اردوغان نهب الكثير من ثروة الشعب الليبى وباع للخونة نفايات ارهابية وهو الان فاشل فى كل مكان فى ادلب ينسحب بعد ان توعد الاسد اذا لم بنسحب من اراضيه وتراجع شرق المتوسط بعد ان تصدت فرقاطة يونانية لسفينة المسح التركية وهو بعلم ان اى صدام مع اليونان عسكريا سيكون كارثة عليه وهو يتبع فقط سياسة حافة الهاوية اما عند المواجهة فجبان
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