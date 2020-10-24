رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، يرحب بالاتفاق الموقع بين أطراف ا

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، يرحب بالاتفاق الموقع بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق والجيش الليبي لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء دولة ليبيا اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020م في جنيف برعاية الأمم المتحدة، ويؤكد أن هذا الاتفاق يُمثل خطوة هامة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار دولة ليبيا، مشيداً بالروح الإيجابية للأطراف الليبية التي ظهرت في أول اجتماع مباشر استضافته جمهورية مصر العربية نهاية سبتمبر الماضي، وصولاً لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار اليوم برعاية الأمم المتحدة.

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