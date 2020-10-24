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المركز الوطني للأرصاد الجوية: -انقشاع للسحب الممطرة من بعد ظهر اليوم على مناطق

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-انقشاع للسحب الممطرة من بعد ظهر اليوم على مناطق الشمال الشرقي ويبقى الطقس مستقر على باقي مناطق ليبيا.
-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال ومناطق الجفرة والجنوب الشرقي تتراوح مابين (٢٣-٢٨)م ولا تتجاوز (٢٠)م على الجبل الأخضر وتسجل على مناطق الجنوب الغربي ما بين (٢٩-٣٣)م بينما تصل اليوم (٣٥)م على غدامس.
-تسجل الحرارة القصوى انخفاض نسبي على مناطق الشمال الغربي بداية من منتصف الأسبوع مع أجواء قائمة ورياح نشطة نسبيا على المناطق الساحلية.
-من المتوقع بداية من يوم الاثنين أن يتخلل الأجواء سقوط أمطار متفرقة على فترات على بعض مناطق الشمال خاصة على مناطق الشمال الشرقي الساحلية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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