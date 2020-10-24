المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-انقشاع للسحب الممطرة من بعد ظهر اليوم على مناطق الشمال الشرقي ويبقى الطقس مستقر على باقي مناطق ليبيا.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال ومناطق الجفرة والجنوب الشرقي تتراوح مابين (٢٣-٢٨)م ولا تتجاوز (٢٠)م على الجبل الأخضر وتسجل على مناطق الجنوب الغربي ما بين (٢٩-٣٣)م بينما تصل اليوم (٣٥)م على غدامس.

-تسجل الحرارة القصوى انخفاض نسبي على مناطق الشمال الغربي بداية من منتصف الأسبوع مع أجواء قائمة ورياح نشطة نسبيا على المناطق الساحلية.

-من المتوقع بداية من يوم الاثنين أن يتخلل الأجواء سقوط أمطار متفرقة على فترات على بعض مناطق الشمال خاصة على مناطق الشمال الشرقي الساحلية.