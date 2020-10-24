رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، توجه رسالة شكر لقائد ا

رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، توجه رسالة شكر لقائد الجيش خليفة حفتر، بمناسبة توقيع اتفاق 5+5.
#الحدث_الليبي
رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، توجه رسالة شكر لقائد الجيش خليفة حفتر، بمناسبة توقيع اتفاق 5+5.
#الحدث_الليبي
موتوا بغيظكم ياخرفان كلاب اردوغان فهذا خطاب رسمى من الامم المتحدة يحترم ارادة الشعب ممثلا فى نوابه الذين اختاروا المشير قائدا عاما للجيش الوطنى واى اتفاق سياسى يعتمد على الجيش الوطنى الذى سيجعل سرت عاصمة مؤقتة تعمل فيها الحكومة الجديدة بحرية دون اى ابتزاز من المليشيات ولانرى خطف وزير الاعلام لانه يرفض تلميع الارهابيين ويصر على اعلام وطنى خالص
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