في تصريحات لوسائل إعلامية.. مبعوث مجلس النواب إلى دول المغرب العربي عبد المجيد س

في تصريحات لوسائل إعلامية.. مبعوث مجلس النواب إلى دول المغرب العربي عبد المجيد سيف النصر: رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وصل صباح اليوم إلى المغرب، في زيارة رسمية بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، لمناقشة العلاقات الثنائية المغربية الليبية، والأوضاع في ليبيا وجهود المغرب في هذا الإطار، كما سيجري صالح والوفد المرافق له لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة.