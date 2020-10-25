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المسماري: ملتزمون بوقف القتال والكرة في ملعب الطرف الآخر أكد الناطق باسم الجيش

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المسماري: ملتزمون بوقف القتال والكرة في ملعب الطرف الآخر

أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري التزام القوات المسلحة الكامل باتفاق وقف إطلاق النار مبينا أن الكرة في ملعب الطرف الآخر.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي استثنائي من بنغازي تعليقا على توقيع اللجنة العسكرية المشتركة اتفاقا لوقف إطلاق النار في جنيف إن تنفيذ الاتفاق يحتاج لضامن رئيسي لتطبيقه مشددا على أن الاتفاق لا يشمل الإرهابيين فمن حق ليبيا مثل أي دولة أخرى الحفاظ على أمنها.

وأشار المسماري إلى أن هناك ملفات أمنية تحتاج لحل مثل وجود مليشيات إرهابية بقيادة مجرمين وتحتضن إرهابيين فارين من بنغازي ومصنفين كعناصر وكيانات إرهابية

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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