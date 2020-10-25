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العباني: الخوف يراود الجميع بأن الميليشيات لن تلتزم بوقف إطلاق النار قال عضو مج

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

العباني: الخوف يراود الجميع بأن الميليشيات لن تلتزم بوقف إطلاق النار

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إنه عظيم جدًا أن يتم وقف إطلاق النار، والأعظم من ذلك كله أن تنتهي الحرب اللعينة بين الأخوة المتحاربين، فبالرغم من أن إطلاق النار تم وقفه من حوالي ثلاثة أشهر مضت، إلا أن ما جرى التوقيع عليه مؤخرًا يؤكد الحاجة إلى مثل هذا القرار لتحديد الآليات والماكينزمات التي يتطلب من الطرفين اتخاذها أو الالتزام بها لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأكد العباني، أنه مع كل ذلك فإن الخوف يراود الجميع بأن الميليشيات في المنطقة الغربية وخاصة تلك التابعة للإخوان والمدعومة من تركيا وقطر، سوف لن تكون قادرة على الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع عليه لأنه سيؤثر في مصالحهم، حيث أنه تضمن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الاخوان فى اسوأ حالاتهم بعد ان استتفذوا كل الاساليب وسقطت الاقنعة عنهم وظهر وجههم القبيح امام الشعب الليبى وهم يعرفون ان البديل ان فشل السلام هو ابادة جماعية لهم فهم فى اضعف حالاتهم بعد تعاظم قوة الجيش الوطنى وفشل اردوغان فى كل مكان وتهاوى اقتصاده المستمر مما يعنى رحيله فى اقرب انتخابات

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