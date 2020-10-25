العباني: الخوف يراود الجميع بأن الميليشيات لن تلتزم بوقف إطلاق النار قال عضو مج

العباني: الخوف يراود الجميع بأن الميليشيات لن تلتزم بوقف إطلاق النار

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إنه عظيم جدًا أن يتم وقف إطلاق النار، والأعظم من ذلك كله أن تنتهي الحرب اللعينة بين الأخوة المتحاربين، فبالرغم من أن إطلاق النار تم وقفه من حوالي ثلاثة أشهر مضت، إلا أن ما جرى التوقيع عليه مؤخرًا يؤكد الحاجة إلى مثل هذا القرار لتحديد الآليات والماكينزمات التي يتطلب من الطرفين اتخاذها أو الالتزام بها لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأكد العباني، أنه مع كل ذلك فإن الخوف يراود الجميع بأن الميليشيات في المنطقة الغربية وخاصة تلك التابعة للإخوان والمدعومة من تركيا وقطر، سوف لن تكون قادرة على الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع عليه لأنه سيؤثر في مصالحهم، حيث أنه تضمن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.