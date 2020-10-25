ألمانيا: اتفاق وقف اطلاق النار يظهر إرادة حقيقية من جميع الأطراف للحفاظ على سياد

ألمانيا: اتفاق وقف اطلاق النار يظهر إرادة حقيقية من جميع الأطراف للحفاظ على سيادة ليبيا

هنأ وزير الخارجية الألماني جيمع الليبيين وبعثة الأمم المتّحدة لدى ليبيا على التوصّل لوقف إطلاق النار الدلئم في ليبيا واصفًا إياه بالإنجاز الرائع.

وزير الخارجية الألماني أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن هذا الاتفاق يظهر إرادة حقيقية من جميع الأطراف للحفاظ على سيادة ليبيا، وتحقيق السلام الدائم والوحدة الوطنية.

وأضاف: ” ما زال هناك الكثير من العمل في الانتظار والذي سنقوم من أجله بدعم الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.