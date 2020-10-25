المركز الوطني للأرصاد الجوية: -طقس يميل للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا بينما تتأ

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-طقس يميل للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا بينما تتأثر مناطق الشمال خاصة الشمال الغربي بداية من مساء اليوم بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوبة بتبريد مناسب يؤدي إلى تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة من حين لاخر قد تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال ما بين (23-28) م، وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد على أغلب مناطق الشمال الغربي مع رياح شمالية غربية نشطة.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الوسط والجنوب ما بين (27-33) م.