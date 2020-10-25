المشري : اتفاق وقف إطلاق النار تم بين قوة ” شرعية و أخرى ” متمردة ” ولا يشمل الإ

المشري : اتفاق وقف إطلاق النار تم بين قوة ” شرعية و أخرى ” متمردة ” ولا يشمل الإتفاقات الموقعة مع #تركيا . #ليبيا #المرصد
المشري : اتفاق وقف إطلاق النار تم بين قوة ” شرعية و أخرى ” متمردة ” ولا يشمل الإتفاقات الموقعة مع #تركيا . #ليبيا #المرصد
كلب اردوغان متخلف عقليا فاول بتود الاتفاق وقف الاتفاق التركى كما ان الشرعية الوحيدة للجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب والذى يعترف به العالم وراينا خطاب شكر لرئيسة البعثة الاممية لقائد الجيش الوطنى اما انتم حريم السلطان فليس لكم مكان سلما او حربا فالمتغطى باردوغان عريان واى انتخابات حرة انتم بره المشهد السياسى وستهرب الى تركيا
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