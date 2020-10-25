حويلي: اتفاق وقف إطلاق النار بحاجة لإرادة دولية لتنفيذه.. وتجميد الاتفاقيات المو

حويلي: اتفاق وقف إطلاق النار بحاجة لإرادة دولية لتنفيذه.. وتجميد الاتفاقيات الموقّعة من الوفاق نقطة معيبة. #ليبيا #المرصد
حويلي: اتفاق وقف إطلاق النار بحاجة لإرادة دولية لتنفيذه.. وتجميد الاتفاقيات الموقّعة من الوفاق نقطة معيبة. #ليبيا #المرصد
يا احول كيف يقبل ليبى عاقل احتلال تركى لبلده واستخفاف بليبيا من المعتوه حيث قال فى تونس انه استدعى السراج للتوقيع على الاتفاقيات وحولها للبرلمان التركى ولم تحول للبرلمان الليبى لانها مرفوضة فهى ليست اتفاقيات بل تسليم ليبيا للمحتل لان اى اتفاق يستغرق سنوات من البحث بين الخبراء والمختصين فمن من ليبيا شارك فى صياغة الانفتاق ياافاك
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