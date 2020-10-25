وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش يعلن رفضه مغادرة القوات التركية للأراضي اللي

وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش يعلن رفضه مغادرة القوات التركية للأراضي الليبية وفق المادة 2 من إتفاق 5+5 التي نصت على مغادرة الفرق الأجنبية فورًا للبلاد . #ليبيا #المرصد