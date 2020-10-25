وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش يعلن رفضه مغادرة القوات التركية للأراضي اللي

وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش يعلن رفضه مغادرة القوات التركية للأراضي الليبية وفق المادة 2 من إتفاق 5+5 التي نصت على مغادرة الفرق الأجنبية فورًا للبلاد . #ليبيا #المرصد
وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش يعلن رفضه مغادرة القوات التركية للأراضي الليبية وفق المادة 2 من إتفاق 5+5 التي نصت على مغادرة الفرق الأجنبية فورًا للبلاد . #ليبيا #المرصد
What do we expect from a traitor and a FULL TIME EMPLOYEE (SLAVE AGENT) with the diseased Turkish MIT ( the most brutal & thuggery/savage Intelligence Agency in the Universe)
طرطرور الدفاع لاوزن له اثبت ابوراس انه اقوى منه عندما خطف وزير اعلام ومستعد يخطف النمروش لو لم ينفذ المطلوب ويسكر فمه
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