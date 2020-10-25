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وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش يعلن رفضه مغادرة القوات التركية للأراضي اللي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش يعلن رفضه مغادرة القوات التركية للأراضي الليبية وفق المادة 2 من إتفاق 5+5 التي نصت على مغادرة الفرق الأجنبية فورًا للبلاد . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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