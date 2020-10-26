الزادمة: أنسحب من الحوار السياسي اعتراضا على وجود شخصيات إخوانية داعمة للإرهاب

أعلن رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا زيدان معتوق الزادمة، انسحابه من القائمة المقترحة وعدم مشاركته في جلسات الحوار السياسي الليبي.

وقال الزادمة، في رسالة وجهها إلى البعثة الأممية ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "انسحابه جاء عقب مراجعته للأسماء المقترحة وما ورد بها من شخصيات جدلية وأخرى إخوانية داعمة للإرهاب وغيرها ممن كانت السبب في معاناة الليبيين"، على حد قوله.

كما اعتبر الزادمة، "أن الجلسات تسعى إلى "إعادة تدوير بعض الشخوص غير المرحب بها في المجتمع الليبي، وكذلك إطالة أمد الأزمة الليبية، وعدم صدق ووضوح رؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إنهاء المشكل الليبي سياسيا"، بحسب تعبيره.