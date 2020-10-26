الشريف: الأسماء المشاركة في الحوار السياسي تدعو للقلق أعرب رئيس مركز دلباك للبح

الشريف: الأسماء المشاركة في الحوار السياسي تدعو للقلق

أعرب رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د. محمد ابوراس الشريف، عن قلقه تجاه قائمة الأسماء التي وضعتها البعثة الأممية للمشاركة في الحوار السياسي.

وقال الشريف في تصريح خاص لـ "الحدث الليبي"، "على ما يبدو أن هناك خلل ما وقعت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، ولا نعلم هل هذا الخلل متعمد أو غير متعمد، ولكن ما يهمنا أن القائمة التى عرضت عبر صفحة البعثة الأممية -والتى تعنى بأسماء الذين سيشاركون فى منتدي الحوار السياسي والذي سيعقد خلال اليومين القادمين بشكل غير مباشر ومن ثم يعقد فى تونس بشكل مباشر-، حيث أن القائمة يمثل فيها تنظيم الإخوان ومناصريه أكثر من ثلاثي الأسماء وتم تغييب كمثال عن تلك اللجنة ممثلي المهجرين الليبين بالخارج وأيضاً شريحة الشباب وآخرين، واقتصرت القائمة للأسف على الأسماء المكروه والمكررة فى كل اللقاءات السابقة والتى كانت سبب فى بؤس الليبين ووصولهم لهذا المنحدر الخطير"، بحسب تعبيره.

وأضاف الشريف، :"تعتقد أن قائمة ستيفاني تدعو للتشائم وعدم التفاؤل فى مصير ومستقبل ليبيا وتدعو للقلق فى نفس الوقت، وقد يفسر هذا الأمر من الكثيرين أن الامم المتحدة ترغب فى إفشال المسار السياسي"، بحسب تعبيره.