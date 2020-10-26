بلدية تاجوراء: نشيد بالإرث التاريخي بين تاجوراء والعثمانيين الذين ساهموا في تحري

بلدية تاجوراء: نشيد بالإرث التاريخي بين تاجوراء والعثمانيين الذين ساهموا في تحرير #طرابلس. #ليبيا #المرصد
بلدية تاجوراء: نشيد بالإرث التاريخي بين تاجوراء والعثمانيين الذين ساهموا في تحرير #طرابلس. #ليبيا #المرصد
اى تحرير يامتخلف لمحتل تركى ونقايات ارهابية تنيك نساونكم مقابل حمايتكم اى ارث ياعرص .
واضح انك شربت شاى المعتوه المخدر .
وبحسب مراسل موقع sigmalive في تركيا ، فقد اشتكى هذا المواطن لأردوغان من أنه ليس لديه خبز في المنزل ، قائلًا نحن عاطلون عن العمل”.
فأجابه رئيس تركيا ، قائلاً له إنه وجد ما سمعه مفرطًا وأعطاه علبة شاي وقال له: “اشرب هذا الشاي”.
وفي الوقت الذي تمر فيه تركيا بأزمة اقتصادية وصحية ، مع انخفاض قيمة الجنيه بشكل مطرد وتجاوز الحالات المصابة بكورونا 2000 حالة يوميًا ، يتعامل أردوغان مع شكاوى المواطنين من الانكماش الاقتصادي من خلال توزيع أكياس الشاي.
وتحدث الرئيس التركي في تجمع لأصحاب المتاجر وسائقي الحافلات المحتجين ، ووصف مخاوفهم بشأن الاقتصاد بأنها مفرطة، وحاول أردوغان استرضاء المحتجين من خلال تسليمهم أكياس الشاي التي يحملها رجاله.
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