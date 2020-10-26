في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب سعيد امغيب: اعتقد أن المبعوثة الأممية بال

في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب سعيد امغيب: اعتقد أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، بعد هذه الفترة التي قضتها نائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية لرئيس البعثة السابق غسان سلامة ثم المبعوثة بالإنابة عنه طيلة هذه المدة، قد عرفت كل شيء عن أصل المشكل الليبي ويفترض أنها اكتسبت من الخبرة التي تتيح لها معرفة كل الشخصيات الجدلية المرفوضة من قبل الشعب الليبي، فلماذا تصر على وجود هذا العدد الكبير من هذه الشخصيات في حوار تونس؟.