البعثة الأممية تنفي الأخبار المنسوبة لها حول رفض المشير حفتر التوقيع على اتفاق و

البعثة الأممية تنفي الأخبار المنسوبة لها حول رفض المشير حفتر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار. #ليبيا #المرصد
البعثة الأممية تنفي الأخبار المنسوبة لها حول رفض المشير حفتر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار. #ليبيا #المرصد
اعطوني رقم استيفاني ويلماز اريد أن انبهها الي أنه فيه أخطاء كثيره تقع في المعاملات الاداريه فالمشير حتفر لم تصوره لنا الصحافه المرئيه جنب أي انجاز وهو رافع يده ويكبر الله علي ما أنجز لصالح الشعب ومنها فرساله البعثه الامميه لدعم في ليبيا كان حري بها ان تشكر صلاح باذئ فهو الذي رأينه في جميع تلفزيونات العالم وهو واقف جنب أنجاز العظيم لصالح الليبيين بحرق المطار بالطائرات الرابضه فيه وكان حري بالبعثه أن تشكر فرخي بشاعه علي حرقه خزانات النفط اثناء هجومه الي البريقه وقد عرضت جميع قنوات العالم هذا الانجاز ويظل انجاز لا يقارن بما حققه زعماء مصراته من حق مقدرات الشعب كل الذي قام به حفتر بسيط كوّن جيش من العدم وفي ظرف وجيز اصبح تاسع قوه افريقيه وحارب الارهاب وحرر الشرق والجنوب من الارهاب وانتهت حقبه الاغتيالات يد انصار الشنيعه ولم يعد يذبح الليبيين في سمافروات الشرق الليبي يد دواعش من العراق ومصر والسعوديه ومازلت انا اظن ان رساله الشكر قد ضلت طريقها من صلاح بادي حارق المطارات وباشا آغا حارق الخزانات ووصلت الي المشير حفتر عن طريق الخطأ
ويظل انجاز حتفر لا يقارن بيما حققه ابطال مصراته
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