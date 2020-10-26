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إنفوجرافيك #المرصد | بعض قيادات الإخوان المسلمين وذراعه العدالة والبناء أو المتح

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

إنفوجرافيك #المرصد | بعض قيادات الإخوان المسلمين وذراعه العدالة والبناء أو المتحالفين معهم أو المرشحين من خالد المشري وحلفائهم لحوار #تونس بشأن حل ” الأزمة الليبية ” المزمع عقده مطلع الشهر القادم . #ليبيا

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • .قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2)

    أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44) .

    إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38)
    إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107) .

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