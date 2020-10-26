إنفوجرافيك #المرصد | بعض قيادات الإخوان المسلمين وذراعه العدالة والبناء أو المتح

إنفوجرافيك #المرصد | بعض قيادات الإخوان المسلمين وذراعه العدالة والبناء أو المتحالفين معهم أو المرشحين من خالد المشري وحلفائهم لحوار #تونس بشأن حل ” الأزمة الليبية ” المزمع عقده مطلع الشهر القادم . #ليبيا