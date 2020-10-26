المهدوي: 50% من الأسماء المشاركة في منتدى الحوار السياسي محسوبين على تيار الإسلا

المهدوي: 50% من الأسماء المشاركة في منتدى الحوار السياسي محسوبين على تيار الإسلام السياسي. #ليبيا #المرصد
المهدوي: 50% من الأسماء المشاركة في منتدى الحوار السياسي محسوبين على تيار الإسلام السياسي. #ليبيا #المرصد
لا تسموا الخوارج شر خلق الله اسلام سياسى فسياستهم صهيونية مخالفة للثوابت الاسلامية التى تمنع التحزب على اساس دينى بل على اساس تخصصى سياسى بينما المطلوب من السياسى المسلم ان يلتزم بالقيم الاسلامية من صدق وامانة وحب الخير والتسامح والرحمة والحلم والحكمة فكيف نقول على الاخوان المنافقين شر خلق الله اسلام قل الاسفاف السياسى المخالف للثوابت الاسلامية لعنة الله على الاسفاف السياسى للخوان الصهاينة
فال تيار الاسفاف السياسى لسفهاء الاخوان ولا تقل اسلام سياسى فلا علاقة لهؤلاء بقيم الاسلام السمح
أضف تعليقـك