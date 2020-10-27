المركز الوطني للأرصاد الجوية: -طقس متقلب مع تكاثر من بعد ظهر اليوم على مناطق ا

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-طقس متقلب مع تكاثر من بعد ظهر اليوم على مناطق الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية وتكون جيدة على بعض المناطق، وتشمل هذه الليلة وصباح الغد مناطق الشمال الشرقي.

-تسجل درجات الحرارة انخفاض على مناطق الشمال الغربي مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم على المناطق الساحلية وتشمل طول الساحل يوم الغد مما تسبب في اضطراب حالة البحر حيث يصل ارتفاع الموج إلى (٣) متر على الساحل الشرقي يوم الغد.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (٢٢-٢٧) م، وتكون ما بين (٢٨-٣٢) م على مناطق الوسط والجنوب وتسجل الحرارة انخفاض بداية من يوم الغد على أغلب مناطق ليبيا.