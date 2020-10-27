بعد فشله في السيطرة على منابع النفط.. أردوغان: الانقلابيون والقوى الإمبريالية ال

بعد فشله في السيطرة على منابع النفط.. أردوغان: الانقلابيون والقوى الإمبريالية الغربية نهبوا ثروات #ليبيا. #المرصد
بعد فشله في السيطرة على منابع النفط.. أردوغان: الانقلابيون والقوى الإمبريالية الغربية نهبوا ثروات #ليبيا. #المرصد
أرحل وأترك ليبيا ايها المجرم ياعميل أمريكا واسرائيل…ياقردوغان لا مكان لك بيننا لانك ببساطة عميل …أنت هو العميل للمستعمرين والقوي الغربية الامبيريالية …أنت من تمول الدواعش والارهابيين لهدم الاسلام…أنت من تنفذ أجندة امريكا واسرائيل ايها المنافق…أنت من تدعم اقتصاد اسرائيل علي حساب اقتصادك رغم انهيار الليرة…تدعم اسرائيل بشراء أسلحتها وبضائعها والسواح اليها يوميا علي خطوط تركيا الجوية …كل شيء معروف و موثق…انت عميل وخائن لبلدك وللعرب والمسلمين ولن تضحك علينا بالاعيبك و حركاتك البهلوانية…أرحل …أرحل…
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