وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، يؤكد أن بلاده حريصة على استعادة حركة العب

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، يؤكد أن بلاده حريصة على استعادة حركة العبور المعهودة مع ليبيا بمعبر رأس الجدير الحدودي.

وأوضح الجرندي أن اجتماعا تونسيا ليبيا ضم وفدا ليبيا يتكون من دبلوماسيين وموظفين وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والتجارة والديوانة والنقل من الجانب التونسي انعقد الأسبوع الماضي, وتم إثره التوصل إلى وضع بروتوكول صحي يضع قواعد لتمكين التونسيين من العبور إلى ليبيا، والليبيين من العبور إلى تونس بأكثر انسيابية وأريحية.