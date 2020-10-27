وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، يؤكد أن بلاده حريصة على استعادة حركة العب

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، يؤكد أن بلاده حريصة على استعادة حركة العبور المعهودة مع ليبيا بمعبر رأس الجدير الحدودي.
وأوضح الجرندي أن اجتماعا تونسيا ليبيا ضم وفدا ليبيا يتكون من دبلوماسيين وموظفين وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والتجارة والديوانة والنقل من الجانب التونسي انعقد الأسبوع الماضي, وتم إثره التوصل إلى وضع بروتوكول صحي يضع قواعد لتمكين التونسيين من العبور إلى ليبيا، والليبيين من العبور إلى تونس بأكثر انسيابية وأريحية.
وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، يؤكد أن بلاده حريصة على استعادة حركة العب
وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، يؤكد أن بلاده حريصة على استعادة حركة العبور المعهودة مع ليبيا بمعبر رأس الجدير الحدودي.
أضف تعليقـك