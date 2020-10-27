لجنة الأزمة بجائحة كورونا بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق تسمح ب

لجنة الأزمة بجائحة كورونا بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق تسمح بعودة النشاط الرياضي في ليبيا وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية خاصة، وقد أعلنت خلال مؤتمرا صحفيا عقدته اللجنة صباح الثلاثاء بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس بحضور رئيس لجنة الأزمة والطوارئ حسين البوسيفي و المبروك المصراتي نائب رئيس اللجنة.

وتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان رسميا على استئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي، حسب البروتكول الصحي المعتمد والذي تضمن 19 مادة.