لجنة الأزمة بجائحة كورونا بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق تسمح ب

لجنة الأزمة بجائحة كورونا بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق تسمح بعودة النشاط الرياضي في ليبيا وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية خاصة، وقد أعلنت خلال مؤتمرا صحفيا عقدته اللجنة صباح الثلاثاء بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس بحضور رئيس لجنة الأزمة والطوارئ حسين البوسيفي و المبروك المصراتي نائب رئيس اللجنة.
وتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان رسميا على استئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي، حسب البروتكول الصحي المعتمد والذي تضمن 19 مادة.
لجنة الأزمة بجائحة كورونا بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق تسمح ب
لجنة الأزمة بجائحة كورونا بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق تسمح بعودة النشاط الرياضي في ليبيا وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية خاصة، وقد أعلنت خلال مؤتمرا صحفيا عقدته اللجنة صباح الثلاثاء بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس بحضور رئيس لجنة الأزمة والطوارئ حسين البوسيفي و المبروك المصراتي نائب رئيس اللجنة.
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