بعد زيارة قطر.. باشاآغا يتراجع ويصف إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بـ”الهش. #ليبيا #المرصد
بعد زيارة قطر.. باشاآغا يتراجع ويصف إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بـ”الهش. #ليبيا #المرصد
وقف اطلاق النار مدعوم من الامم للمتحدة الامريكية ولا يستطيع كلاب اردوغان وموزه ان يخالفوه لانه محمى من قوى كبرى ستنفذه بالقوة والاخوان فى خبر كان مع اردوغان الجربان فما بعد الخط الاحمر يسهل تحريره سلما او حربا
You are a very ROTTEN, Traitor, Foreign Intelligence Agencies (MIT & Qatar) colorful puppy(agent) and so very Hesh/fragile Misratee..so very KEEN COWARD
بعد نشر رسائل هيلارى كلينتون وفضح دور قطر القذر نرى تغير فى الموقف الامريكى ولم يعد كلب ترامب اردوغان يستطيع هز ذيله بعد ان تم قطعه عند الخط الاحمر واصبحنا نرى منطقة خضراء مصرية تمتد لالف كيلومتر بها معظم الثروة النفطية بعيدا عن شنب اردوغان
بعد تحديد الخطوط الحمر مصرية فى ليبيا فرنسية شرق المتوسط وروسية فى سوريا وارمنيا اصبحت مؤخرة اردوغان حمراء وتحول الى قرد وخان جبان جربان وتم زحلقة بن موزه وراه بعد توسع علاقات اسرائيل فى المنطقة لم يعد وحده قذر
بعد وقف اطلاق النار عند الخط الاحمر بامر السيسى وتثبيته بامر مجلس الامن نرى كلاب موزه واردوغان فى خبر كان فتحولوا الى حمير امام الاسد السيسى وينطبق عليهم قوله تعالى :-
كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ (51)
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