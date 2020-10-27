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بعد زيارة قطر.. باشاآغا يتراجع ويصف إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بـ”الهش

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بعد زيارة قطر.. باشاآغا يتراجع ويصف إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بـ”الهش. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • وقف اطلاق النار مدعوم من الامم للمتحدة الامريكية ولا يستطيع كلاب اردوغان وموزه ان يخالفوه لانه محمى من قوى كبرى ستنفذه بالقوة والاخوان فى خبر كان مع اردوغان الجربان فما بعد الخط الاحمر يسهل تحريره سلما او حربا

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  • بعد نشر رسائل هيلارى كلينتون وفضح دور قطر القذر نرى تغير فى الموقف الامريكى ولم يعد كلب ترامب اردوغان يستطيع هز ذيله بعد ان تم قطعه عند الخط الاحمر واصبحنا نرى منطقة خضراء مصرية تمتد لالف كيلومتر بها معظم الثروة النفطية بعيدا عن شنب اردوغان

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  • بعد تحديد الخطوط الحمر مصرية فى ليبيا فرنسية شرق المتوسط وروسية فى سوريا وارمنيا اصبحت مؤخرة اردوغان حمراء وتحول الى قرد وخان جبان جربان وتم زحلقة بن موزه وراه بعد توسع علاقات اسرائيل فى المنطقة لم يعد وحده قذر

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  • بعد وقف اطلاق النار عند الخط الاحمر بامر السيسى وتثبيته بامر مجلس الامن نرى كلاب موزه واردوغان فى خبر كان فتحولوا الى حمير امام الاسد السيسى وينطبق عليهم قوله تعالى :-
    كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ (51)

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