عبدالعزيز: على الليبيين الخروج للشارع لطرد البعثة الأممية.. وما يجري حاليًا هو ت

عبدالعزيز: على الليبيين الخروج للشارع لطرد البعثة الأممية.. وما يجري حاليًا هو تكرار لنموذج ورطة الصخيرات. #ليبيا #المرصد
عبدالعزيز: على الليبيين الخروج للشارع لطرد البعثة الأممية.. وما يجري حاليًا هو تكرار لنموذج ورطة الصخيرات. #ليبيا #المرصد
لو كنت ذكر تعالى وانزل الشارع ياحقير كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون .فالاخوان ليس لهم مكان قضى الامر فالمتغطى باردوغان عريان فهو الان يوزع شاى بالمجان الحقوا ياخرفان تشرب ايه اشرب شاى شاى الجاموسة !!
قل على بعض الليبيين من هم على شاكلتي ولا تعمم فهل تظن ان الليبيين مثلك؟
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