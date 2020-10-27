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عبدالعزيز: على الليبيين الخروج للشارع لطرد البعثة الأممية.. وما يجري حاليًا هو ت

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عبدالعزيز: على الليبيين الخروج للشارع لطرد البعثة الأممية.. وما يجري حاليًا هو تكرار لنموذج ورطة الصخيرات. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • لو كنت ذكر تعالى وانزل الشارع ياحقير كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون .فالاخوان ليس لهم مكان قضى الامر فالمتغطى باردوغان عريان فهو الان يوزع شاى بالمجان الحقوا ياخرفان تشرب ايه اشرب شاى شاى الجاموسة !!

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