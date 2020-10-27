أوغلو: التعاون وتبادل الخبرات بين كل من #طرابلس و #قطر و #تركيا سيصب في مصلحة ال

أوغلو: التعاون وتبادل الخبرات بين كل من #طرابلس و #قطر و #تركيا سيصب في مصلحة الأمن العالمي. #ليبيا #المرصد
أوغلو: التعاون وتبادل الخبرات بين كل من #طرابلس و #قطر و #تركيا سيصب في مصلحة الأمن العالمي. #ليبيا #المرصد
.اى اتفاق بدون موافقة البرلمان فهو والعدم سواء غير ملزم لاحد ويمسحوا به مؤخرة موزه ويشمه باشاغا .
بعد وقف اطلاق النار عند الخط الاحمر بامر السيسى وتثبيته بامر مجلس الامن نرى كلاب موزه واردوغان فى خبر كان فتحولوا الى حمير امام الاسد السيسى وينطبق عليهم قوله تعالى :-
كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ (51)
. بات الاقتصاد التركى على حافة الانهيار جراء السياسات الخاطئة لاردوغان والتى تسببت فى اقتراب البلاد من الافلاس جراء انهيار عملتها وعدم قدرتها على سداد الديون الخارجية وتراجع نموها بالسالب مع عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية، وتراجعت الليرة التركية اليوم الثلاثاء، إلى أضعف سعر لها على الإطلاق عند 8.19 مقابل الدولار.
وحذر الرئيس التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى ديزموند لاكمان، من أن تركيا ستكون من بين أولى الدول التى ستتخلف عن سداد ديونها إذا ساءت أوضاع السيولة العالمية.
اشرب شاى السلطان المخدر كى تنسى غلو الاسعار ياغلو وكفاية غلو ياغبى
اشرب شاى السلطان شاى المعتوه شاى جنان يوزع بالمجان من حافلة اردوغان شاى يغنيك عن اكل الخبز شاى من اجود انواع المخدرات اشرب شاى يجعلك تطير فوق السحاب وتصل لكوكب زحل .شاى مجرب من الاخوان جعلهم فى التوهان
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