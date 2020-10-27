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صور | أضرار مادية في مسجد ” سور سعود ” بمدينة #مصراتة عقب سقوط مأذنته بسبب رياح

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | أضرار مادية في مسجد ” سور سعود ” بمدينة #مصراتة عقب سقوط مأذنته بسبب رياح قوية صاحبت العاصفة التي مرت مساء اليوم على أجزاء واسعة من مناطق الساحل الغربي . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • EVEN THE NATURAL GOD MADE FORCES is totally annoyed & in disbelief of Misrata’s current & cowardly conduct
    At the same time, it is a powerful HINT of a very keen defeat as it has happened in nearby neighboring countries

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