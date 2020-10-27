صور | أضرار مادية في مسجد ” سور سعود ” بمدينة #مصراتة عقب سقوط مأذنته بسبب رياح قوية صاحبت العاصفة التي مرت مساء اليوم على أجزاء واسعة من مناطق الساحل الغربي . #ليبيا #المرصد
صور | أضرار مادية في مسجد ” سور سعود ” بمدينة #مصراتة عقب سقوط مأذنته بسبب رياح قوية صاحبت العاصفة التي مرت مساء اليوم على أجزاء واسعة من مناطق الساحل الغربي . #ليبيا #المرصد
EVEN THE NATURAL GOD MADE FORCES is totally annoyed & in disbelief of Misrata’s current & cowardly conduct
At the same time, it is a powerful HINT of a very keen defeat as it has happened in nearby neighboring countries
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