خلال استقباله لسفير اليابان بتونس.. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخ

خلال استقباله لسفير اليابان بتونس.. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة هذا البلد وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مضيفا أن تونس -التي ستحتضن ملتقى الحوار السياسي الليبي الشامل يوم 9 نوفمبر القادم- ستلعب دورها الفاعل، بوصفها دولة جارة لليبيا وعضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، من أجل دفع الفرقاء الليبيين إلى إيجاد تسوية سياسية لهذا النزاع وبناء مؤسسات الدولة الليبية.
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ليبيا مباشر
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