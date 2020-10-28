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الاتحاد الأوروبي ينفي تسليم معدات لخفر السواحل في ليبيا نفى الاتحاد الأوروبي تق

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الاتحاد الأوروبي ينفي تسليم معدات لخفر السواحل في ليبيا

نفى الاتحاد الأوروبي تقديمه أيّ معدات بحرية لخفر السواحل في ليبيا في إطار التدريبات التي يقدمها لعناصره لرفع كفاءتها وقدرتها على ضبط حدود البلاد.

المتحدث باسم الاتحاد أشار في تصريحات صحفية أن بروكسل تقدم دعمًا ومساندة لتعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل ولإدارة أمن الشواطئ في ليبيا؛ من أجل منع مزيد من الخسائر البشرية في البحر المتوسّط وضبط شبكات تهريب البشر.

ويأتي هذا الإعلان ردًا على ما تردد من أبناء عن قيام تركيا بإطلاق تدريبات لقوات خفر السواحل الليبية باستخدام قدرات بحرية وسفن قيل إنها ممولة من قبل الاتحاد، خاصّة إيطاليا التي سبق وقدمت سفينتين لطرابلس قبل عامين.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • سبق وحذرناكم ولكن لاتسمعون افتحوا أبواب اللجوء أيها الحمير قبل العذاب المرير وإلا سيفتح بالقوةمن الله عبر ناس لايهابون الموت ولا العذاب ياعشاق الدنيا يامن نسي الحساب يامن سيرحمهم الله إن تابوا هذه فرصتكم الأخيرة معكم شهر للإعلان وفتح أبواب اللجوء لكل الدول والغاء شيئ اسمع شنغن وفتح لكل دول العالم والا سيحدث مالم يكن في الحسبان أرجوا أن تكون البداية من ليبيا الى أفضل دول العالم والسلام على من يفهم

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  • ضرب بالرصاص على شعراء الجاهلية ـ وايقاف سياراتهم ـ واستهداف طائراتهم ويخوتهم ـ كلمة حص النوم اخ شوهيدا ـ بالرصاص على راسهم أو أقدامهم .
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