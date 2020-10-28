الاتحاد الأوروبي ينفي تسليم معدات لخفر السواحل في ليبيا نفى الاتحاد الأوروبي تق

الاتحاد الأوروبي ينفي تسليم معدات لخفر السواحل في ليبيا

نفى الاتحاد الأوروبي تقديمه أيّ معدات بحرية لخفر السواحل في ليبيا في إطار التدريبات التي يقدمها لعناصره لرفع كفاءتها وقدرتها على ضبط حدود البلاد.

المتحدث باسم الاتحاد أشار في تصريحات صحفية أن بروكسل تقدم دعمًا ومساندة لتعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل ولإدارة أمن الشواطئ في ليبيا؛ من أجل منع مزيد من الخسائر البشرية في البحر المتوسّط وضبط شبكات تهريب البشر.

ويأتي هذا الإعلان ردًا على ما تردد من أبناء عن قيام تركيا بإطلاق تدريبات لقوات خفر السواحل الليبية باستخدام قدرات بحرية وسفن قيل إنها ممولة من قبل الاتحاد، خاصّة إيطاليا التي سبق وقدمت سفينتين لطرابلس قبل عامين.