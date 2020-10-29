المحجوب: آن الأوان لقطع دابر الإرهاب وصانعيه

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش، خالد المحجوب، إن الجيش يتابع ردود الأفعال المحليه والعربية والعالمية المختلفة للاتفاق الموقع في اجتماعات لجنة المسار العسكري5+5 بجنيف، لافتا إلى أن الاتفاق يجسد طموحات ورغبات وحقيقة مايريده المواطنين.

وأوضح المحجوب في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن مفاوضات جنيف اتسمت بنقاش مسؤول وضع نصب عينيه مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وهو ما أكدته مقررات الاتفاق وبنوده ومبادئه التي انطلق منها والتي كانت من ضمن ما اتفق عليه في مخرجات برلين.

وأكد المحجوب أنه آن الأوان لقطع دابر الإرهاب وصانعيه من التنظيمات المختلفة وعلى رأسها تنظيم الإخوان المفسدين الذين لم يهمهم الوطن فنهبوه وعملوا على تمزيق نسيجه وضرب تألفه وسرقة ثرواثه وتحقيق مصالحهم على حساب آلام وعناء وتعب المواطنين.