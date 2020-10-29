رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يبحث -عن بعد- مع فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ومدير منظمة الرعاية الأولية، عمل تلك المنظمات في المجال الصحي وأهم العراقيل التي تواجهها، حيث أكد العقوري حرص المجلس على دعم عمل تلك المنظمات من أجل أن تصل المساعدات إلى محتاجيها، معبرا عن الرغبة في تطوير التعاون مع تلك المنظمات وتوسيع التعاون في مجالات صحية أوسع، مثل تطوير الإدارة الصحية والاستفادة من الخبرات الأجنبية لتطوير قطاع الصحة في ليبيا.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
النمروش: الشخصيات التي تم اختيارها للمحادثات المقبلة تلهث وراء المناصب وتبحث عن “حل تلفيقي” للأزمة
تم النشر منذُ دقيقتين
صنع الله: أموال النفط نهبها حفنة من السراق وكونوا بها مراكز قوى في ليبيا
تم النشر منذُ 7 دقائق
ملف الفساد في ليبيا تتطاير أوراقه إلى العلن
تم النشر منذُ 30 دقيقة
مصدر الخبر / Independent
عاجل // انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الجنوبية وحدوث إظلام تام
تم النشر منذُ 34 دقيقة
أضف تعليقـك