رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يبحث -عن بعد- مع فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ومدير منظمة الرعاية الأولية، عمل تلك المنظمات في المجال الصحي وأهم العراقيل التي تواجهها، حيث أكد العقوري حرص المجلس على دعم عمل تلك المنظمات من أجل أن تصل المساعدات إلى محتاجيها، معبرا عن الرغبة في تطوير التعاون مع تلك المنظمات وتوسيع التعاون في مجالات صحية أوسع، مثل تطوير الإدارة الصحية والاستفادة من الخبرات الأجنبية لتطوير قطاع الصحة في ليبيا.