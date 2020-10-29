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بيان ” القوات المساندة بغرفة عمليات #سرت #الجفرة ” التابعة للرئاسي : النصر في م

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بيان ” القوات المساندة بغرفة عمليات #سرت #الجفرة ” التابعة للرئاسي : النصر في معركة #طرابلس تحقق بصمود شبابنا و ” الحليف التركي ” ونطالب الرئاسي بعدم الإستقالة لحين الاستفتاء على الدستور والإنتخابات . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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