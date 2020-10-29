بيان ” القوات المساندة بغرفة عمليات #سرت #الجفرة ” التابعة للرئاسي : النصر في م

بيان ” القوات المساندة بغرفة عمليات #سرت #الجفرة ” التابعة للرئاسي : النصر في معركة #طرابلس تحقق بصمود شبابنا و ” الحليف التركي ” ونطالب الرئاسي بعدم الإستقالة لحين الاستفتاء على الدستور والإنتخابات . #ليبيا #المرصد