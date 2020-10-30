الزقلعي: لا نية لدى السراج للقاء عقيلة صالح في مالطا نفى الناطق باسم رئيس المجل

الزقلعي: لا نية لدى السراج للقاء عقيلة صالح في مالطا

نفى الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق ، غالب الزقلعي، الخميس، الأنباء التى ترددت حول اللقاء المرتقب بين رئيس المجلس، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في مالطا.

وأكد الزقلعي في تصريحات صحفية، إن السراج حاليا في زيارة رسمية للعاصمة التركية إسطنبول، مضيفا أنه لا توجد أى نية لدى السراج للقاء صالح في مالطا.

وكانت مصادر صحفية قد أفادت في وقت سابق، الخميس، بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في جمهورية مالطا وبواسطة رئيس الجمهورية المالطي من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.