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الزقلعي: لا نية لدى السراج للقاء عقيلة صالح في مالطا نفى الناطق باسم رئيس المجل

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الزقلعي: لا نية لدى السراج للقاء عقيلة صالح في مالطا

نفى الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق ، غالب الزقلعي، الخميس، الأنباء التى ترددت حول اللقاء المرتقب بين رئيس المجلس، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في مالطا.

وأكد الزقلعي في تصريحات صحفية، إن السراج حاليا في زيارة رسمية للعاصمة التركية إسطنبول، مضيفا أنه لا توجد أى نية لدى السراج للقاء صالح في مالطا.

وكانت مصادر صحفية قد أفادت في وقت سابق، الخميس، بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في جمهورية مالطا وبواسطة رئيس الجمهورية المالطي من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ياحمار المتحدث باسم مجلس النواب اصلا نفى هذا الكلام الفارغ فكيف يقبل رئيس منتخب من نواب الشعب والقائد الاعلى للجيش الوطنى هذا الامعة التافه الذى فشل فى الافراج عن وزير اعلام عينه وتم خطفه من مليشيا ابوراس الذى داس على راس الشراج وطرطر عليه هو وطرطور الدفاع النمروش وفند اكذوبة الدولة المدنية السراجية المهلبية !!

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