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رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير شؤون الشرق الأوسط وشم

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالحكومة البريطانية جميس كليفرلي، لبحث آخر مستجدات الأزمة الليبية، حيث أعرب كليفرلي، عن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل تقدماً ملموساً في الأعمال التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وضرورة استمرار العمل لتحقيق السلام الشامل.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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