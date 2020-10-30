رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير شؤون الشرق الأوسط وشم

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالحكومة البريطانية جميس كليفرلي، لبحث آخر مستجدات الأزمة الليبية، حيث أعرب كليفرلي، عن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل تقدماً ملموساً في الأعمال التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وضرورة استمرار العمل لتحقيق السلام الشامل.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
البرلمان الموازي يطالب السراج بتأجيل قرار تسليم السلطة نهاية الشهر الجاري. #ليبي
تم النشر منذُ 27 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
صالح يجري زيارة إلى مالطا لمناقشة الأزمة الليبية
تم النشر منذُ 32 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
المركز الوطني للأرصاد الجوية: -تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق شمال ليبيا
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
على رأسها سرت.. مدن ليبية تستعد لإعادة الدكتور سيف الاسلام القذافي إلى صدارة المشهد في البلاد
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك