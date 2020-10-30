غرفة سرت – الجفرة بالرئاسي: ندعو لإستمرار الرئاسي حتى إجراء الإنتخابات.. والحوار

غرفة سرت – الجفرة بالرئاسي: ندعو لإستمرار الرئاسي حتى إجراء الإنتخابات.. والحوارات لا تعنينا نتائجها ما لم تتبين آلية اختيار أعضائها. #ليبيا #المرصد