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غرفة سرت – الجفرة بالرئاسي: ندعو لإستمرار الرئاسي حتى إجراء الإنتخابات.. والحوار

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

غرفة سرت – الجفرة بالرئاسي: ندعو لإستمرار الرئاسي حتى إجراء الإنتخابات.. والحوارات لا تعنينا نتائجها ما لم تتبين آلية اختيار أعضائها. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • حريم السلطان ليس لهم وزن شعبى ولا عسكرى فالخط الاحمر هو من يحميهم بامر من السيسى الذى قال انه خط سلام لايسمح لاحد بتخطيه من الجانبين ولو امر بعبور الجيش الوطنى بدعم الجيش المصرى فسيتم ابادتكم مثل الصراصير ياحقير

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