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أبرز ما تناولته المحادثة الهاتفية بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أبرز ما تناولته المحادثة الهاتفية بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس:

-استعراض تداعيات انتشار جائحة كورونا "كوفيد 19" في البلدين والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمنع انتشار الفيروس.
– مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، واستعراض نتائج اجتماعات لجنة 5 + 5 ضمن المسار العسكري الأمني الذي اعتمده مؤتمر برلين، والذي نجح في الوصول إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.
-التطرق إلى المسارين السياسي والاقتصادي والنتائج المرجوة من اللقاءات المزمع عقدها خلال شهر نوفمبر.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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