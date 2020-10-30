أبرز ما تناولته المحادثة الهاتفية بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخا

أبرز ما تناولته المحادثة الهاتفية بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس:

-استعراض تداعيات انتشار جائحة كورونا "كوفيد 19" في البلدين والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمنع انتشار الفيروس.

– مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، واستعراض نتائج اجتماعات لجنة 5 + 5 ضمن المسار العسكري الأمني الذي اعتمده مؤتمر برلين، والذي نجح في الوصول إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

-التطرق إلى المسارين السياسي والاقتصادي والنتائج المرجوة من اللقاءات المزمع عقدها خلال شهر نوفمبر.