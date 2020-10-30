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السراج : أعلن التراجع عن استقالتي التي حددتها في نهاية أكتوبر استجابة لدعوات مجل

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السراج : أعلن التراجع عن استقالتي التي حددتها في نهاية أكتوبر استجابة لدعوات مجلسي النواب والدولة والبعثة والدول الصديقة وتجنبًا لحدوث فراغ سياسي . ( المتحدث ) #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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