السراج : أعلن التراجع عن استقالتي التي حددتها في نهاية أكتوبر استجابة لدعوات مجل

السراج : أعلن التراجع عن استقالتي التي حددتها في نهاية أكتوبر استجابة لدعوات مجلسي النواب والدولة والبعثة والدول الصديقة وتجنبًا لحدوث فراغ سياسي . ( المتحدث ) #ليبيا #المرصد