السراج : أعلن التراجع عن استقالتي التي حددتها في نهاية أكتوبر استجابة لدعوات مجل

السراج : أعلن التراجع عن استقالتي التي حددتها في نهاية أكتوبر استجابة لدعوات مجلسي النواب والدولة والبعثة والدول الصديقة وتجنبًا لحدوث فراغ سياسي . ( المتحدث ) #ليبيا #المرصد
السراج : أعلن التراجع عن استقالتي التي حددتها في نهاية أكتوبر استجابة لدعوات مجلسي النواب والدولة والبعثة والدول الصديقة وتجنبًا لحدوث فراغ سياسي . ( المتحدث ) #ليبيا #المرصد
وهكذا السراج الذي يعد ويخلف ، أعلن عن زيادة مرتبات النشاطات الصحية وتراجع! أعلن تفعيل قرار منحة الزوجة والاولاد وتراجع أعلن الاستقالة وتراجع
ويستمر التهرديز
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