رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يلتقي مع الممثلة الخاصة للأمين ال

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يلتقي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، للتشاور حول الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، حيث اتفق الجانبان بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس في 9 نوفمبر المقبل، يمثل فرصة تاريخية، ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخل خارجي، ووفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة، كما أكد الجانبان على أن يشمل الحل السياسي جميع الليبيين، وأن يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية، حفاظاً على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
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ليبيا مباشر
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